3G S.P.A. – Lavoro ricerca 150 collaboratori sul territorio molisano

CENTOCINQUANTA. Questo è il numero di risorse, destinato a crescere, che 3g S.p.A. ricerca sul territorio molisano per rispondere alle esigenze dei suoi migliori Committenti.



Il numero è importante, la formula è INNOVATIVA.



I collaboratori outbound, infatti, potranno giovare di ben due settimane di formazione e training on the job presso le sedi di 3g, per poi scegliere se lavorare presso gli stabilimenti 3g o lavorare in c.d. “smart working”, presso le loro abitazioni o, ancora, con formula mista.



Le innovazioni e gli investimenti che l’Azienda sta mettendo in campo, a livello di infrastrutture e tecnologia, garantiscono la massima sicurezza ed efficienza.



Questo permetterà a tutta una fascia di persone, come ad esempio genitori, studenti, etc., di poter accedere ad una professione che, se svolta in un contesto moderno e votato alla correttezza come quello che da VENTI anni 3g ha dimostrato di poter offrire, può portare a grandi soddisfazioni sia economiche che personali.

3g in Molise c’è. E cresce.

Se vuoi far parte di questa crescita, invia il tuo curriculum direttamente all’Azienda utilizzando l’indirizzo [email protected]