Vaccinazioni, il Molise prima regione italiana per risultati

In Molise la campagna di vaccinazione prosegue celermente. Un recente rilevamento della Fondazione Gimbe dice che la regione risulta essere in testa alla speciale clasisifica sul tema. In Molise il 25,9% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale e il 30,3% ha ricevuto almeno una dose.

A ruota tutte le altre regioni e alla fine la media nazionale è di 26,6 della popolazione che ha completato il ciclo e del 26,4 con almeno una dose.

Al secondo posto c’è la Campania, chiude la classifica la Provincia Autonoma di Trento.