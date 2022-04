Un 79enne si allontana dalla casa di riposo, i Vigili del Fuoco del Molise partecipano alle ricerche, trovato e messo in salvo l’anziano

Ricigliano (Sa). Anziano di 79 anni, si è allontanato ieri pomeriggio alle 12:00 dalla casa di riposo dove era ospitato.

Le ricerche sono partite subito coordinate dai Vigili del Fuoco di Salerno.

Questa mattina sul posto anche personale cinofilo della Direzione Regionale del Molise che in sinergia con tutte le forze in campo individuava la persona dispersa in una scarpata, a qualche centinaio di metri dall’ultimo punto di avvistamento.

Fortunatamente in buone condizioni ma privo di mobilità vista la frattura ad un anca procuratasi con la caduta, il malcapitato viene successivamente recuperato con l’ausilio di un elicottero proveniente dal Nucleo VVF di Pontecagnano (SA).