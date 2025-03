Truffa aggravata nei confronti di anziani, arrestate due persone

A Napoli, i militari della Compagnia Carabinieri di Campobasso, coadiuvati nell’esecuzione dal Comando compagnia di Napoli Vomero, hanno arrestato due soggetti di origini campane, resisi responsabili, nel mese di dicembre 2024, di truffa aggravata, nei confronti di persone anziane.

La truffa è avvenuta nei confronti di una anziana donna residente a Campobasso, attuata con il metodo del “finto carabiniere” che, sfruttando in particolare lo stato emotivo della vittima, confluiva nella richiesta urgente di denaro contante ma anche di gioielli o preziosi custoditi in casa, da consegnare ad un incaricato/collaboratore che si sarebbe recato presso la abitazione della donna, la motivazione era quella di liberare familiari trattenuti in caserma.

Il provvedimento cautelare costituisce l’aggravamento della precedente misura d’obbligo di dimora nel comune di Napoli, al quale erano stati sottoposti gli indagati, adottato a seguito di convalida dell’arresto di flagranza, e delle segnalazioni dei Carabinieri che hanno evidenziato ripetute violazioni della originaria misura cautelare.