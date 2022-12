Toro/Viene colpito ad una gamba durante una battuta di caccia al cinghiale

Ennesimo incidente di caccia, che per fortuna non si è trasformato in tragedia.

Un cacciatore sarebbe stato ferito durante una battuta di caccia al cinghiale in zona di Toro.

I fatti sono avvenuti ieri mattina; un uomo di Riccia sarebbe stato raggiunto ad una gamba da un colpo partito, pare accidentalmente, dal fucile di un uomo residente in un paese del Beneventano.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che ora stanno indagando sull’accaduto e i sanitari del 118; il ferito è stato trasportato presso il pronto soccorso del Cardarelli di Campobasso.

foto di repertorio