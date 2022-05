Nel tardo pomeriggio di oggi, lungo la tangenziale Ovest di Campobasso, un centauro su una motocicletta Bmw di grossa cilindrata, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo a terra.

Il centauro, ferito, è stato soccorso e trasportato presso il Pronto Soccorso del Cardarelli di Campobasso dai sanitari del 118 .

Sul posto, per effettuare tutti i rilievi del caso i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Campobasso e la polizia Municipale del capoluogo.