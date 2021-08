Spettacolo/ La carovana di Passione Live The Next Generation ha trascinato il pubblico del Campobasso Summer Festival

Dal Comune di Campobasso riceviamo e pubblichiamo

Raiz (Almamegretta), Dario Sansone (Foja), Roberto Colella (La Maschera), Maldestro, Gnut, Flo, Irene Scarpato (Suonne d’Ajere), Simona Boo e i musicisti presenti con loro sul palco del parco “E. De Filippo”, con una scaletta ricca di sorprese, duetti e riproposizione di classici e tanto altro, hanno letteralmente conquistato a suon di musica il cuore del pubblico del Campobasso Summer Festival, nella terza serata della manifestazione che, da sabato 22 agosto, ha preso il via per il secondo anno consecutivo nel parco del quartiere San Giovanni.

Passione Live The Next Generation ha regalato al pubblico del Campobasso Summer Festival 2 ore di un intenso e travolgente spettacolo, ricco di energia e contaminazioni, con Napoli come vera e indiscutibile protagonista, cantata e suonata con amore viscerale dagli artisti che si sono avvicendati sulla scena.

La terza serata del Summer Festival, insomma, ha prodotto scosse di energia musicale che hanno coinvolto il pubblico grazie a un ritmo trascinante che ha firmato, in modo tutto personale, un concerto mai banale, animato da interpreti che resteranno impressi nella memoria di questa edizione 2021 del Summer.

Con lo spettacolo di Valerio Lundini di martedì 24 agosto, già andato sold out, si chiuderà la quattro giorni del Campobasso Summer Festival.

Il ricavato degli spettacoli del Campobasso Summer Festival, sarà utilizzato per scopi e progetti che verranno individuati con il contributo delle commissioni consiliari e del Consiglio del Comune di Campobasso.