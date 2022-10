Campobasso/Coccagno: “Dopo due anni di interruzione dovuti alla pandemia riparte la Settimana del Buon Invecchiamento promossa dall’Amministrazione”

Dal Comune di Campobasso riceviamo e pubblichiamo

Nel corso della seduta della Commissione consiliare delle Politiche Sociali, la presidente della Commissione, Rosanna Coccagno, ha provveduto a presentare il programma degli appuntamenti previsti dall’Amministrazione Comunale in occasione della Settimana del Buon Invecchiamento.

“Dopo due anni di interruzione dovuti alla pandemia, – ha detto la presidente Coccagno – riprende la Settimana del Buon Invecchiamento, evento promosso dall’Amministrazione comunale di Campobasso tramite l’Assessorato alle Politiche per il Sociale, in collaborazione e condivisione con i presidenti dei Centri Sociali Anziani.

Da lunedì 17 a sabato 22 ottobre – ha spiegato Coccagno – si svolgeranno una serie di attività ed eventi di sensibilizzazione, informazione e promozione del benessere psico-fisico affinché si possa prevenire l’isolamento e il decadimento cognitivo e si realizzi una più incisiva forma di difesa della salute grazie alla pratica sportiva nell’età adulta.”

Il programma della Settimana partirà lunedì 17 ottobre, alle ore 10.30, con il laboratorio “Filo benessere e allenamento del pensiero” in collaborazione con AMMA (Associazione Molisana Malati di Alzheimer) presso il C.S.A “L’iniziativa”, in via Emilia n°2 (accanto alla Farmacia Comunale).

Martedì 18 ottobre, alle ore 10.30, ci sarà l’incontro “Giornata del benessere”, al quale interverranno, presso il C.S.A “Nicolino Scarano” sito in via Gramsci n°13, il geriatra dott. Cosimo Dentizzi, la fisioterapista e osteopata dott.ssa Paola Di Cesare e il dietista dott. Mariano Maniscalco.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle ore 16.30, è previsto il torneo di burraco presso C.S.A “L’Amicizia” sito in via Verga n°2.

Mercoledì 19 ottobre ci sarà la “Gita Culturale”, presso l’Area archeologica di Altilia e Fonderia Marinelli di Agnone, con accompagnamento di guida turistica e trasferimento in bus.

Giornata di giovedì 20 ottobre, alle ore 10.30, sarà dedicata alla “Festa dello sport over 65”, in collaborazione con ASD Nuova Pallavolo Campobasso, presso Palestra Comunale “Villa de Capoa”. Alle ore 17.00 dello stesso giorno, presso C.S.A. “Nicolino Scarano” sito in via Gramsci n°13, “Karaoke”.

Venerdì 21 ottobre, alle ore 10.30, è in programma il laboratorio “Filo benessere e allenamento del pensiero”, in collaborazione con AMMA (Associazione Molisana Malati di Alzheimer) presso il C.S.A. “L’Incontro” sito in via Sant’Antonio dei Lazzari n °3. Alle ore 16.00, torneo di bocce presso il Bocciodromo comunale sito in via Insorti D’Ungheria n°1.

Sabato 22 ottobre, alle ore 17.00, la settimana del Buon Invecchiamento si concluderà con “Canti, balli e rappresentazioni teatrali”, presentati dai C.S.A. del Comune di Campobasso presso il palazzo dell’ex GIL.

“Gli eventi programmati per questa edizione della Settimana del Buon Invecchiamento – ha commentato in commissione la consigliera del MoVimento 5 Stelle, Sonia Gianfelice – mirano, in modo preciso, al contrasto alla solitudine e all’isolamento e a promuovere il benessere biopsicosociale; in questo senso vanno rimarcate, positivamente, le attività che quest’anno sono state inserite in calendario, come la gita culturale e i laboratori intesi a stimolare un dialogo autentico, avendo, come punto fisso, il tema del rapporto intergenerazionale. Un plauso per quanto si è deciso di proporre per la prossima settimana, va fatto a tutti i Centri Sociali Anziani della città che hanno operato per realizzare queste iniziative.”