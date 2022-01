Screening Day per bambini e ragazze delle scuole di Pietracatella

Per garantire il rientro in sicurezza a Scuola, il Comune di Pietracatella ha deciso ed ha organizzato una giornata di screening per

DOMENICA 16 GENNAIO 2022 PRESSO LA SALA CONSILIARE



Potranno sottoporsi al tampone antigenico rapido:



– i bambini di Pietracatella iscritti alla Scuola dell’Infanzia, alla Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado del plesso di Pietracatella;



– gli insegnanti di ogni ordine e grado che prestano servizio presso l’Istituto Omnicomprensivo Riccia-Sant’Elia nella sede di Pietracatella.



– i collaboratori scolastici e personale scolastico operanti nel plesso di Pietracatella.



Si confida in una ampia partecipazione affinché lo screening possa essere utile per un rientro a scuola in sicurezza.



Per poter partecipare, è obbligatorio presentarsi muniti di MODULO DI CONSENSO reperibile sul sito del Comune. Link