Il sindaco di Lucito Giovanni Marasca ha deciso di tenere gli alunni delle scuole dell’Infanzia e della Primaria in Dad fino al 28 gennaio, anche se i casi di Covid in paese sono meno di trenta. Ma ci sono 4 positivi al tampone rapido tra i bambini, in attesa di tampone molecolare.

Anche la prima cittadina di Morrone del Sannio Sabrina Pedrazzi ha prorogato la Dad di una settimana, dal 17 al 25 gennaio.