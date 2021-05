Scende ancora il numero di positivi a Campobasso.Negli ultimi sette giorni ben 52 i cittadini guariti dal virus

Sono stati 52 i cittadini campobassani risultati guariti dal virus Covid-19 nella settimana appena trascorsa, quella che va dal 10 al 16 maggio, mentre i positivi nel corso degli stessi sette giorni sono stati 16.

“In totale oggi, 17 maggio, la piattaforma SIC dell’ASREM indica, per Campobasso, 56 casi di cittadini ancora positivi. – ha dichiarato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina – Un confortevole dato, quello dell’aumento dei guariti in città in quest’ultima settimana, che si unisce a quello di una crescita fortemente ridotta dei positivi.

Sono diverse le motivazioni che stanno producendo quest’inversione di tendenza nelle ultime settimane, prima di tutto l’aumento del numero dei vaccinati e probabilmente anche il ritorno di una stagione tendenzialmente più calda.

Siamo però alla vigilia di probabili ulteriori e progressive misure di apertura da stabilire a livello nazionale un po’ in tutti i settori, per cui, l’attenzione ai corretti comportamenti individuali da tenere in ogni ambiente e in ogni momento della nostra quotidianità, è una responsabilità personale alla quale non possiamo in alcun modo sottrarci.”