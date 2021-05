Sanità/Oss e Infermieri a P.Iva molisani in presidio

La Confederazione USB del Molise, considerato che la richiesta di incontro urgente inoltrato al Commissario Sanità Regione Molise Dott.ssa Flori DEGRASSI al momento risulta ancora inevasa, che lo stesso si rende estremamente necessario al fine di risolvere la questione relativa la modificazione dei contratti con partita IVA del personale infermieristico e degli operatori socio-assistenziali, in contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, considerato che gli stessi sono stati prorogati fino al 31 luglio 2021,così come previsto dall’art. 2 del decreto Cura Italia, utilizzando, in tal modo, le esperienze maturate sul campo dal medesimo personale nel periodo di loro impiego nel Servizio sanitario regionale.



Ciò premesso, gli operatori sociosanitari, OSS e infermieri iscritti alla scrivente OO.SS si riuniranno in presidio, venerdì 21 maggio 2021 dalle ore 10:00 alle ore 13:00, presso la sede del Commissario Sanità Regione Molise Dott.ssa Flori DEGRASSI in Via Genova 11 a Campobasso per sollecitare la Giunta Regionale del Molise e il Commissario stesso a provvedere ad una rapida soluzione della problematica.