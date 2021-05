Ripartiamo dagli abbracci. Inaugurata alla Asp Pistilli la Stanza degli Abbracci

È stata presentata e inaugurata questa mattina, presso la “Casa di Riposo ASP Pistilli”, in via delle Frasche, la Stanza degli Abbracci.

A presentare il progetto insieme ai responsabili della struttura e al sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, sono intervenuti anche Paolo De Socio, Segretario Generale della Camera del Lavoro Territoriale della CGIL Molise e Maria Lucia Pasquale, SPI CGIL Territoriale Molise.

La realizzazione della Stanza degli Abbracci presso la “Casa di Riposo Pistilli” di Campobasso, infatti, è stata possibile anche grazie al contributo del Sindacato Pensionati della CGIL Abruzzo Molise che ha coperto circa il 50% della spesa totale necessaria.

“Ripartiamo dagli abbracci, soprattutto per chi, in questo lungo periodo pandemico, ha dovuto limitare al massimo contatti di ogni genere anche con le persone più care. – ha dichiarato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina – La Casa di Riposo Pistilli ha messo in piena sicurezza i suoi ospiti sin dall’inizio della pandemia, insieme ci siamo adoperati, nell’arco di quest’intero anno, per rendere meno pesante per gli ospiti e per le loro famiglie un distacco affettivo che indubbiamente si è fatto sentire. Per questo – ha aggiunto il sindaco – abbiamo subito colto l’occasione prospettataci dal Sindacato Pensionati della CGIL Abruzzo Molise che sta portando avanti il progetto “Stanza degli Abbracci”, in modo da consentire ai parenti di poter riabbracciare i propri cari ospitati in questa struttura in tutta sicurezza, anche in presenza di malattie, compreso appunto il Covid-19.”

Il modulo, contenuto in una sacca dalle dimensioni compatte, è pronto in 50 secondi, con dimensioni sia per un uso esterno che interno. Si tratta di una struttura che assicura la separazione tra residenti e visitatori ma permette, grazie a una morbida parete trasparente perfettamente stagna ed isolante, completa di manicotti in morbido poliuretano, l‘incontro, il dialogo ed il contatto fisico tra i residenti delle RSA ed i loro cari, senza rischi di contagio, in totale sicurezza.

Il modulo è riscaldabile ed illuminabile, ideale sia per interni che per esterni. I materiali utilizzati (PVC, Tessuto Poliuretano, Tessuto Poliestere) sono ignifugati in Classe 1 e tutti lavabili con comune detergente e disinfettabili tramite soluzione raccomandata ISS (idroalcolica 70%).

“Finalmente dopo mesi di solitudine affettiva, possiamo restituire ai nostri ospiti il piacere di ripristinare, seppur in uno spazio protetto, il contatto fisico con i propri cari, tornando così ad una pseudo-normalità. – ha dichiarato il presidente della “Pistilli”, dottor Cosimo Dentizzi – L’allestimento di tale prezioso presidio si è reso possibile solo grazie all’ intervento dell’amministrazione comunale e della S.P.I. CGIL Molise a cui va tutta la nostra infinita gratitudine.”“La nostra organizzazione – hanno avuto modo di dichiarare all’unisono i rappresentanti della CGIL e dello SPI CGIL territoriale Molise – ritiene che tale iniziativa rappresenti un importante progetto di alto valore solidale ed etico e che costituisca, allo stesso tempo, una importante occasione per coinvolgere le Direzioni delle ASL, delle RSA, delle Case di Riposo, i Comuni e i parenti nella ripresa di una dimensione affettiva che è mancata, in maniera considerevole e per troppo tempo, agli ospiti di questo tipo di strutture.”