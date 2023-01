Riparte il servizio Nursery gestito da Unimol e Cus Molise

E’ ripartito il servizio Nursery gestito da Unimol e Cus Molise. Presso il II Edificio Polifunzionale in via De Sanctis, il luogo denominato ‘Universo Mamma’ è destinato a tutte le neo o future mamme (studentesse, docenti Unimol, amministrativi, partecipanti a concorsi oppure corsi di formazione) , che possono usufruire in maniera totalmente gratuita di uno spazio accogliente dove svolgere tante attività.

Il servizio riservato a bambini da 0 a 3, prevede la possibilità di effettuare giochi, letture laboratori e trascorrere qualche ora in totale relax, in compagnia dei genitore e non.

Un servizio che, partito nel 2017, ha riscosso subito un grande successo salvo poi viaggiare a singhiozzo a causa della pandemia da Covid 19. Oggi il servizio è ripartito con Mirella Ciarlariello, pronta con competenza e professionalità e sempre con il sorriso ad accogliere i piccoli e a trascorrere con loro momenti di divertimento e svago. “Siamo tornati operativi dopo che la pandemia ci ha reso il cammino tortuoso rallentando le nostre attività – spiega – con grande entusiasmo abbiamo riaperto i battenti e siamo pronti ad accogliere i bambini e le loro famiglie.

Il riscontro degli anni passati è stato ampiamente positivo e ci auguriamo che da questo nuovo in avanti possano esserci ulteriori, importanti passi avanti. Abbiamo a disposizione uno spazio accogliente con tutti i confort necessari per permettere ai bambini che verranno a trovaci di trascorrere momenti in tranquillità nel segno del divertimento”. Giochi, libri da leggere e colorare, fanno da cornice ad una stanza nella quale splende sempre il sole grazie alla presenza dei più piccoli.

Una riapertura resa possibile anche grazie al grande impegno e al lavoro profuso dalla professoressa Loredana Tullio che si è prodigata per il buon esito della riapertura .