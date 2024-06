Ricorrenza del Corpus Domini e Festa della Repubblica, Marialuisa Forte: “Straordinaria concomitanza per la città di Campobasso”

Marialuisa Forte, candidata sindaca della coalizione progressista, evidenzia come oggi, 2 giugno 2024, ci sarà una straordinaria concomitanza per le cittadine e i cittadini di Campobasso.

“Ci apprestiamo a vivere un’ importante ricorrenza religiosa, con la connessa festa popolare, e, soprattutto, con la magia dei Misteri, a cui nel nostro programma abbiamo dedicato numerose proposte innovative (programma disponibile in rete e in forma cartacea) per coinvolgere e rendere protagonisti di più i giovani, per dare maggiore visibilità e nuovi orizzonti a questa straordinaria manifestazione di bellezza, di gioia, di partecipazione popolare, che culmina con la sfilata dei Misteri, patrimonio unico per la città di Campobasso.

Oggi festeggiamo anche i settantotto anni della nascita della Repubblica italiana. Il 2 giugno del 1946 le italiane e gli italiani vennero chiamati alle urne per scegliere tra Repubblica e Monarchia. Fu la prima votazione nazionale a suffragio universale, con il diritto di voto finalmente garantito anche alle donne, che si recarono alle urne a votare, soprattutto nel Mezzogiorno d’Italia, in massa, facendo registrare la percentuale di partecipazione al voto più alta d’Italia.

Nacque così, grazie alla determinante partecipazione delle donne, la nostra Repubblica e con essa la nostra meravigliosa Costituzione. Per queste ragioni, la giornata di domani sarà, per le campobassane ed i campobassani una doppia occasione di festa”.