Ricambio generazionale/Il futuro della medicina generale in Molise

La giornata del 10 novembre ha rappresentato un momento storico cruciale per le cure primarie in Molise.

Per la prima volta dopo anni in Molise restano tre zone carenti non assegnate, quindi tre paesi senza nuovi medici di famiglia, e contestualmente si dà il via ad un vero e proprio ricambio generazionale, che vede l’ingresso di ben 14 giovanissimi medici di medicina generale, di cui 10 iscritti al sindacato SNAMI.

Il cambiamento parte proprio da loro, il futuro della sanità molisana è nelle speranze e nella professionalità di questi giovani medici che hanno deciso di credere nella loro terra. A loro i migliori auguri per un futuro pieno di soddisfazioni, al servizio della popolazione molisana.