Regione/ Bolli auto ‘scaduti’: scatta la prescrizione?

Da alcuni giorni gli utenti molisani, che abbiano qualche posizione irregolare con i bolli auto antecedenti o corrispondenti all’anno 2018 stanno ricevendo le cartelle esattoriali per il mancato pagamento; sembra però che vi sia la possibilità di fare opposizione chiedendo l’annullamento della cartella esattoriale per intervenuta prescrizione dei termini di pagamento. La prescrizione del bollo auto impedisce alla Regione di richiedere il pagamento del tributo.

La discussione sull’argomento è fitta e sono vari i pareri degli esperti che ritengono che se la cartella esattoriale non è arrivata entro il 31 dicembre 2021, si può fare opposizione al pagamento, seguendo le procedure previste dalla legge. Questa tassa, infatti, deve essere richiesta dalle regioni entro termini di prescrizione ben definiti, trascorsi i quali non sarà più possibile da parte degli enti richiedere il pagamento del tributo; nello specifico esiste un termine massimo di 3 anni entro cui la Regione o l’Ente della Riscossione possono chiedere il pagamento del bollo. Decorsi inutilmente i 3 anni, la richiesta di pagamento della tassa automobilistica sarebbe da ritenersi non dovuta.