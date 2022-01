Nuovi tagli ai servizi sanitari territoriali in Molise/Le associazioni degli utenti e familiari chiedono la proroga per i servizi di salute mentale

Il 31 gennaio 2022 scade il contratto per 6 psicologi e 3 tecnici della riabilitazione psichiatrica in Molise. Gravi carenze nella Provincia di Isernia dove una sola psicologa dovrà occuparsi di centinaia di pazienti.

L’appello all’Asrem delle professioniste per ripristinare il servizio, sempre più importante in tempi di pandemia.



Nuovi tagli ai servizi sanitari territoriali in Molise, in particolare nella Provincia di Isernia, sempre più penalizzata da carenze di personale e mancanza di fondi. Dal 31 gennaio 2022, se l’Asrem non prenderà al più presto provvedimenti, resterà solo una psicologa afferente al Centro di Salute Mentale relativo a tutto il territorio della provincia di Isernia, a garantire l’assistenza a centinaia di persone con problemi psichiatrici e psicologici.

Una sola professionista che senza la collaborazione con altri colleghi (3 psicologhe e 2 tecnici della riabilitazione psichiatrica) non potrebbe occuparsi dei numerosi pazienti affetti da disturbi emotivi, quali depressione ed ansia nello specifico, il cui aumento risulta direttamente correlato alla situazione di emergenza Covid-19.



Da febbraio del 2021 sono stati assunti, attraverso contratti di dipendenza a tempo

determinato, 6 psicologi e 3 tecnici della riabilitazione psichiatrica per i Centri di

Salute Mentale di Isernia, Termoli e Campobasso afferenti all’azienda sanitaria regionale

Asrem, impiegati in un progetto finalizzato al “Superamento della depressione

medio-lieve con particolare attenzione al genere femminile”, legata in particolare alla situazione di emergenza del Covid 19. Dal prossimo mese, alla scadenza del

contratto, tali professionisti non potranno più operare, determinando un vuoto di

servizi dedicati alla salute mentale, in particolare nella provincia di Isernia

dove il personale da tempo è molto carente.



Per questo, le dottoresse coinvolte nel progetto – Veronica Mosca, Ermenegilda

Paniccia, Cinzia De Luca, Gina Paganelli, Stefania Praitano, Valentina Ialenti, Elita

Santone, Marilena Aquino e Luigina Ranalletta – hanno scritto al direttore generale

dell’Asrem Oreste Florenzano, alla dirigente a capo della direzione salute della Regione

Molise Lolita Gallo, alla psichiatra Mariangela Corbo, responsabile del progetto, e allo

psichiatra Angelo Malinconico facente funzione a capo del dipartimento di Salute

Mentale regionale, chiedendo di prorogare i contratti ai professionisti al fine di

garantire un diritto alla salute indispensabile per tanti pazienti che rischiano

fortemente di non poter completare il loro percorso di supporto, né con la

psicoterapia, né con la riabilitazione psichiatrica.

Le dottoresse chiedono la “proroga immediata del progetto per garantire la continuità clinico-assistenziale considerando il notevole aumento delle prestazioni erogate (dati da Febbraio ad Ottobre 2021: n° prestazioni effettuate 2443, n° utenti presi in carico 231). La conclusione del progetto comporterebbe l’interruzione della continuità terapeutica, l’impossibilità di rispondere a nuove richieste di presa in carico e l’allungamento delle liste

d’attesa, con gravi ripercussioni sulla salute del paziente e sul servizio

sanitario che attualmente non dispone di operatori sufficienti a soddisfare le richieste in

arrivo”. Nella richiesta inviata ai referenti dell’Asrem e della Regione Molise, le

professioniste propongono di trovare soluzioni come quelle promosse “dalla Regione

Campania, la quale per tutelare la salute dei propri assistiti, sta provvedendo ad emanare

una circolare rispetto alla proroga dei contratti a tempo determinato del personale

sanitario che ha preso servizio durante l’emergenza Covid-19”.

In realtà, il servizio di supporto ai pazienti con problemi e malattie di salute mentale non

riguarda solo la sfera della pandemia.

Le dottoresse stanno garantendo un’attività di cura importante per tutti i tipi di patologie psichiatriche e psicologiche, in particolare nella Provincia di Isernia dove la sanità pubblica è totalmente sotto organico: non c’è più un assistente sociale, non ci sono tecnici per la riabilitazione psichiatrica, solo 4 psichiatri sono in servizio con turn over

molto alti, rischiando di compromettere percorsi di cura che hanno bisogno di tempi

lunghi per essere efficaci.