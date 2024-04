Realizzazione di uno Spazio multifunzionale di esperienza, Avviso pubblico dell’ATS Campobasso

E’ stato pubblicato dall’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso un avviso di manifestazione di interesse per la partecipazione all’avviso pubblico di co-progettazione finalizzato ad individuare un soggetto del Terzo Settore in qualità di partner e co-gestore di interventi di

innovazione volti alla presentazione di un progetto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai fini della realizzazione di uno Spazio multifunzionale di esperienza.



L’avviso rientra in quello ministeriale denominato “DesTEENazione – Desideri in azione” che si rivolge ad adolescenti e preadolescenti e che prevede la realizzazione di 60 Spazi multifunzionali di esperienza distribuiti sul territorio nazionale, di cui uno in Molise.



Obiettivo del progetto è la creazione di uno spazio multifunzionale di esperienza nella forma di un servizio integrato, con una prevalente valenza educativa, che pone al centro la creazione di connessioni tra interventi rivolti a ragazzi e ragazze, in prevalenza minorenni, allo scopo di favorire la loro partecipazione, lo sviluppo delle loro potenzialità, l’inclusione sociale, il contrasto alla dispersione scolastica e la valorizzazione delle competenze affettive e relazionali al fine di prevenire e contrastare forme di disagio minorile.



Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate a mezzo raccomandata o consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Campobasso entro e non oltre le ore 12.00 del 3 maggio 2024. Tutte le info, circa requisiti e modalità di partecipazione, sono pubblicate sul

sito istituzionale dell’Ente: www.comune.campobasso.it