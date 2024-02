Progetto “Ethosland” promosso dal centro commerciale “Il Centro del Molise”: messi a dimora 20 alberi

Sono 20 i nuovi alberi messi a dimora presso l'area verde a valle del parco XXV novembre, compresa tra l'ex Romagnoli e via Gazzani. Si tratta di 4 lecci, 4 cerri, 4 roverelle e 8 platani, impiantati nell'ambito del progetto "Ethosland" promosso dal centro commerciale “Il Centro del Molise”, affiliato al gruppo Ethos, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Campobasso. L'iniziativa di forestazione urbana rientra in un più ampio progetto che prevede la messa a dimora di oltre duemila alberi in 22 città italiane, tra cui Campobasso, allo scopo di bilanciare e compensare le emissioni diCo2.“La realizzazione del progetto Ethosland è stata anche l'occasione per riqualificare ulteriormente un'area verde strategica per il centro cittadino al fine di trasformarla, con lo sviluppo futuro delle piante, in un vero e proprio polmone verde in pieno centro urbano – afferma l’assessore all’Ambiente Simone Cretella. Un'area, tra l'altro, giào ggetto di diverse iniziative di rigenerazione attraverso la sistemazione del verde, la realizzazione di un Dog Park e il rifacimento dei sentieri e delle scalinate di accesso, al fine di migliorarne decoro e fruibilità”.