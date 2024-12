Il Molise brilla al concorso nazionale “Extra Cuoca – Il talento delle donne per l’olio extra vergine di oliva”:

ben quattro cuoche della nostra regione sono state premiate nella prestigiosa competizione, che si è

conclusa il 3 dicembre a Perugia, presso il Complesso Monumentale di San Pietro.

Tra i riconoscimenti assegnati, Ernesta Vassolo di Chiauci ha conquistato il primo posto nella categoria

Secondi Piatti con il suo “Baccalà Molensis”, mentre Andrea Soledad Lopez di Fornelli ha ottenuto il primo

premio ex aequo nella categoria Dolci con la creazione “Exotic Sunny Oil”. Sul podio anche Soccorsa

Tomasone di Termoli, seconda classificata nella categoria Primi Piatti con “Come può uno scoglio”, e Joayda

Herrera Cepeda di Campobasso, seconda classificata nella categoria Antipasti con “La campagna a tavola”.

A coronare l’eccezionale partecipazione molisana, una menzione speciale è andata a Lidia Lutan di Termoli

per il dolce “Un dolce un po’ salato”.

Tutte le ricette premiate hanno peraltro utilizzato l’olio extravergine prodotto dall’Azienda Marina Colonna

di San Martino in Pensilis, un simbolo di qualità e tradizione del nostro territorio e vincitore del primo

premio per l’Extravergine Fruttato Leggero alla 32^ edizione dell’Ercole Olivario, il concorso nazionale

dedicato alle eccellenze olearie italiane organizzato dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio,

Industria, Artigianato e Agricoltura, in collaborazione con la Camera di Commercio dell’Umbria, il Ministero

dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero delle imprese e del Made in Italy,

Agenzia ICE.

Il concorso Extra Cuoca, giunto alla sua quarta edizione, è promosso dal Comitato di Coordinamento del

Premio Ercole Olivario e dall’Associazione Nazionale Donne dell’Olio APS, in collaborazione con Lady Chef

(Dipartimento femminile della Federazione Italiana Cuochi) e il programma televisivo Agrisapori.

Quest’anno, la sfida ha coinvolto 28 finaliste provenienti da tutta Italia, che si sono misurate in una prova

dal vivo presso l’Università dei Sapori di Perugia, utilizzando oli e.v.o. finalisti dei premi Ercole Olivario e

Goccia d’Ercole 2024.

Il presidente della Camera di Commercio dell’Umbria, Giorgio Mencaroni, ha sottolineato come il concorso

stia diventando sempre più un punto di riferimento per le cuoche italiane, promuovendo una cucina che

unisce tradizione e innovazione, esaltando l’olio extravergine di qualità.

Questo successo delle cuoche molisane rappresenta un importante riconoscimento per la nostra regione,

confermando ancora una volta l’eccellenza del patrimonio enogastronomico locale e la professionalità delle

sue interpreti. Un aspetto, quello della gastronomia, sempre particolarmente apprezzato dai turisti e

dunque un aspetto su cui continuare a puntare insieme all’utilizzo delle materie prime locali di qualità.