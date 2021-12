Politica/ Domani le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Campobasso

Domani, dalle ore 8 alle 20, gli amministratori locali voteranno, nei due seggi allestiti a palazzo Magno per il rinnovo di 10 componenti il Consiglio provinciale di Campobasso; elezioni di secondo grado senza ricorso al voto popolare. Dovranno scegliere tra due liste: “Uniti per la Provincia” (D’Alessandro Evelina, D’Angelo Gigino, Decaro Daniela, Di Ielsi Chiara, Genovese Carmelina, Petrarca Antonio Bartolomeo, Ponte Pellegrino Nino, Scurti Oscar Daniele, Simonetti Nicola e Vinciguerra Antonio) che può essere considerata d’ispirazione della coalizione composta da centro sinistra e Movimento Cinque Stelle e ”Insieme in Provincia” (Civetta Orazio, De Guglielmo Fernanda, Del Gesso Angelo, Di Iorio Gianni, Esposito Domenico, Pascale Alessandro, Pietracupa Maria, Sabella Vincenzo, Valente Simona e Vizzarri Graziella) che invece è più vicina alle posizioni di centro destra.

Una competizione ‘classica’ quindi dove avrà il suo influsso il voto ponderato e, nel caso specifico quello dei rappresentanti di Campobasso e Termoli, peraltro presenti in ambo le liste; ricordiamo che il capoluogo di regione è guidato da un monocolore pentastellato, con a capo il primo cittadino, Roberto Gravina, mentre nel comune rivierasco la maggioranza è d’ispirazione di centro destra, con in testa il sindaco Francesco Roberti, che è anche presidente dell’Amministrazione provinciale.

In altra data si voterà invece per il Consiglio provinciale di Isernia; in questo caso la votazione è slittata dopo la riammissione della lista di centro destra in seguito al ricorso al Consiglio di Stato.

(s.m.)