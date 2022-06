Pinkcoop, a Campobasso si parla di opportunità in rosa

Opportunità al femminile e conciliazione vita-lavoro: le tematiche che toccano maggiormente la donna lavoratrice saranno al centro dell’approfondimento organizzato da Legacoop a Campobasso per venerdì 24 giugno.

Pinkcoop, questo il nome dell’evento che si terrà allo “Spazio sfuso” di piazza Gabriele Pepe a Campobasso.

Si parlerà di opportunità lavorative raccontando le esperienze di donne che operano all’interno di cooperative. I lavori inizieranno alle 10.00 e termineranno per le 13.00.



Previsti gli interventi del presidente nazionale Legacoop Mauro Lusetti, del direttore area Promozione di Coopfond Gianluigi Granero e della presidente della commissione Pari opportunità di Legacoop Annalisa Casino.



“Sono molte le donne che attraverso le cooperative presenti sul territorio molisano si spendono per fornire i servizi e allo stesso tempo di diffondere una mentalità di sviluppo sostenibile – spiega Chiara Iosue, presidente Legacoop Molise – Avremo ancora una volta l’occasione per confrontarci, per sensibilizzare sull’importante strumento della cooperativa e per mettere sul tavolo i nodi che le aree interne come la nostra incontrano quotidianamente nell’attivazione di politiche per lo sviluppo e per il lavoro. Usciremo anche da questo confronto con tutti gli strumenti possibili per cercare di essere un volano solido e positivo verso l’occupazione”.



L’incontro prevede la collaborazione della Camera di Commercio del Molise, dei CRU

(Consigli Regionali Unipol), del Gal Molise e naturalmente di Coopfond.