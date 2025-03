Petrella Tifernina/Il Comune avvia il progetto “Case a 1 Euro”

Il Comune di Petrella Tifernina con Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 27/02/2025 ha avviato il progetto denominato “Petrella Tifernina – Case a 1 Euro” per acquisire domande di vendita di immobili non abitati in condizioni di abbandono e scarsa manutenzione.

Il Comune di Petrella Tifernina, piccolo centro della provincia di Campobasso con poco più di 1000 abitanti, sta cercando di rivitalizzare il paese e in particolare il centro storico, e per questo nel mese di marzo 2025 l’Amministrazione comunale, guidata da Alessandro Amoroso, ha sposato l’iniziativa delle case a 1 euro.

L’intento è quello di recuperare immobili disabitati e fatiscenti e venderli a un prezzo simbolico a qualcuno disposto a investire nella ristrutturazione per poi farne l’uso che preferisce. D’altra parte lo scopo dell’ente è quello di attrarre nuovi residenti e, magari, anche iniziative private che possano dare impulso all’economia.

Oggetto della presente iniziativa sono fabbricati di proprietà privata e pubblica, non abitati né abitabili, in condizioni evidenti di degrado strutturale, statico, igienico-sanitario appartenenti a soggetti che, non interessati ad investire su questa risorsa, manifestano la volontà di aderire all’iniziativa del Comune e disfarsene, a prezzo simbolico, specie a causa del peso fiscale che ad oggi grava su queste proprietà.

Come funziona? L’Ente prende in carico il tuo immobile per 24 mesi e lo pubblicizza anche tramite canali esteri per la sua vendita. I potenziali acquirenti faranno una propria offerta di acquisto e, entro 30 giorni, il Comune provvederà alla aggiudicazione valutando una serie di punteggi indicati nell’avviso pubblico. L’acquirente è obbligato alla ristrutturazione dell’immobile entro 3 anni dall’aggiudicazione, pena escussione di una polizza fideiussoria a favore dell’ente comunale.

Per prenderne parte è necessario visionare le linee guida dell’avviso e compilare il modulo allegato, consegnare personalmente all’ufficio comunale o inviarlo tramite posta certificata (con allegato un documento di identità).

Tutte le informazioni sono disponibili al seguente link: https://www.comune.petrellatifernina.cb.it/petrella/po/mostra_news.php?id=169&area=H