Campobasso una città poco illuminata. Il consigliere Maroncelli esorta la sindaca Marialuisa Forte ad affrontare il problema

La scarsa sicurezza della nostra città è in larga parte legata alla scarsa illuminazione di strade e piazze” , questo quanto ha dichiarato il Consigliere d’opposizione al comune di Campobasso di ‘Noi Moderati’ Gianluca Maroncelli che rilancia sul problema e esorta l’amministrazione guidata dalla sindaca Marialuisa Forte ad adoperarsi immediatamente per individuare una rapida soluzione.

L’incidente avvenuto in XXIV Maggio, dove un pedone è stato investito durante le ore serali è solo uno degli episodi che ci mettono di fronte alla questione della pochissima e alle volte quasi inesistente efficacia dell’illuminazione pubblica”, questo quanto dichiarato dal Consigliere Gianluca Maroncelli.

“Sono tante le aree della nostra città che risultano essere scarsamente illuminate; addirittura il caso di piazza Vittorio Emanuele sul centralissimo corso, anche in questo luogo non possiamo certo parlare di una illuminazione adeguata, che invece rappresenta il primo passo verso una maggiore e più totale sicurezza.

Il problema oramai è al culmine, cittadini e residenti sono esasperati, è ora di dare risposte e soluzioni. Assieme ai miei colleghi di Partito porteremo la questione in consiglio comunale perché la sicurezza dei cittadini non può essere secondaria ad altre questioni; si tratta di un servizio prioritario che determina la vivibilità del Capoluogo e come tale deve essere garantito”.