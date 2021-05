Pd Campobasso: Urbanistica tattica, un’opportunità anche economica

Nel 2021 Campobasso e il Molise hanno un’opportunità. Gli indicatori turistici sono abbastanza chiari: il Molise sarà al centro delle attenzioni dei tour operator! Anche Campobasso deve farsi trovare pronta per questa estate.

Servono zone godibili all’aperto, c’è da recuperare quanto più spazio possibile per ristoranti bar e attività culturali. Serve recuperare aree della città che sono ancora abbandonate al degrado.

Iniziamo da proposte concrete. L’urbanistica tattica (già sperimentata in forma embrionale a Campobasso) può dare un importante contributo e rendere Campobasso città più vicina ad altre città europee, dove ormai ha preso piede, diventando elemento di attrattività turistica.

Abbiamo proposto in consiglio comunale questa iniziativa, a basso costo ma a forte impatto, tenendo conto anche di una possibile collaborazione con i Malatesta, già cimentatisi con successo in splendidi murales verticali e orizzontali.

Dopo l’approvazione a maggioranza della nostra mozione, contiamo di discutere nelle commissioni per trovare le forme più idonee di realizzazione, anche sfruttando gemellaggi e collaborazioni con altre realtà cittadine, italiane ed europee.

GIOSE TRIVISONNO

ALESSANDRA SAVATORE

BIBIANA CHIERCHIA

ANTONIO BATTISTA