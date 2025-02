Padre Gianpaolo Boffelli è il nuovo consulente Ecclesiastico UCSI del Molise

L’Unione Cattolica della Stampa Italiana (UCSI) Molise ha un

nuovo Consulente Ecclesiastico. Padre Gianpaolo Boffelli, sacerdote incardinato nella diocesi di

Campobasso-Bojano, è stato nominato dal Metropolita Mons. Biagio Colaianni, Vescovo della

Diocesi di Campobasso-Bojano e Presidente della Conferenza Episcopale Molisana, composta dai

vescovi Camillo Cibotti (diocesi di Isernia-Venafro), Claudio Palumbo (diocesi di Trivento) e

Gianfranco De Luca (vescovo uscente della diocesi di Termoli-Larino).

Dopo un periodo di vacatio

per il ruolo di consulente, a seguito del decesso del precedente Consulente Ecclesiastico della

diocesi di Trivento, don Mimì Fazioli (giornalista), l’UCSI Molise riprende il percorso di guida

spirituale nella realtà associativa di stampa e comunicazione afferente alla Conferenza Episcopale

Italiana (CEI).



«Padre Gianpaolo è una figura carismatica, pronta al dialogo e all’ascolto, con la quale ho il

privilegio di intrattenere un ottimo rapporto di amicizia e fraternità – ha affermato la Presidente

UCSI Molise, Rita D’Addona. – Sono certa che la sua presenza sarà una benedizione per la nostra

realtà associativa, portando rinnovato slancio e speranza, proprio in questo anno giubilare che ci

invita a rinnovare la nostra fede nella speranza. Dopo dieci anni del mio mandato, finalmente

possiamo contare sulla figura ecclesiastica che tanto abbiamo aspettato. Desidero esprimere un

ringraziamento particolare al nostro Arcivescovo Mons. Biagio Colaianni per la sua scelta, e a tutti i

vescovi della Conferenza Episcopale Molisana per la fiducia accordata fino a questo momento e

per la scelta del nuovo consulente. La speranza non tramonta mai, e proprio in questo anno,

dedicato al Giubileo della Speranza e all’indomani del Giubileo del Mondo della Comunicazione

presieduto dal Santo Padre, questa buona notizia è un segno tangibile della sua benedizione e della

nostra speranza».



Padre Gianpaolo Boffelli, presbitero italiano e marianista, è parroco della Parrocchia Mater

Ecclesiale di Campobasso. Ha conseguito il Baccalaureato in Teologia presso l’Università Pontificia

Gregoriana di Roma nel 1996 e il Magistero in Scienze della Formazione presso la stessa

istituzione. Nel decreto di nomina, il Vescovo Mons. Biagio Colaianni ha dichiarato: «Padre

Gianpaolo è nominato per contribuire attivamente alla promozione e al coordinamento delle

attività di informazione cattolica nel nostro territorio, affermando i principi della dottrina della

Chiesa. Tale incarico si inserisce in un’ottica di rinnovata attenzione alle sfide della comunicazione

in ambito ecclesiale e mira a rafforzare la collaborazione tra i diversi operatori della comunicazione

cattolica e le istituzioni ecclesiali».