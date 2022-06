Oratino/’Voler bene all’Italia’, il 2 giugno escursione dal paese al Biferno ￼

Riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di Oratino ha aderito al Manifesto Nazionale per la Democrazia Energetica nei piccoli comuni. L’anno prossimo verrà festeggiato il ventennale di Voler Bene all’Italia, la Giornata di orgoglio dei Piccoli Comuni promossa da Legambiente.

La festa nazionale dell’Italia dei Piccoli Comuni continua ad essere un momento di grande visibilità e promozione della centralità che devono avere i territori e le piccole comunità diffuse. Anche quest’anno verranno organizzati eventi e iniziative di piazza per chiedere di partecipare alla transizione ecologica prevista dal piano di ripresa e resilienza, promuovendo la realizzazione di una democrazia energetica basata sulle fonti rinnovabili. Nel nostro Comune abbiamo pensato di organizzare, per giovedì 2 giugno, insieme a #legambientemolise e ASD Aquilonia, una seconda escursione,dopo quella del 1 maggio, che ci porterà alla scoperta di un’altra porzione del nostro territorio con una una passeggiata che dal Belvedere di Oratino ci porterà in località Bivaro sulle sponde del fiume Biferno.

Sarà un’occasione per approfondire, insieme ai rappresentanti di Legambiente Molise, la tematica delle comunità energetiche, in un anno cruciale per i piccoli comuni che attendono l’attuazione della normativa e l’attivazione del fondo PNRR (2,2 miliardi di euro) a loro destinato proprio per la realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili, distribuendo così sui territori notevoli vantaggi economici, sociali e ambientali. Una festa della Repubblica particolare quindi all’insegna del rispetto per la Nostra Madre Terra. Al termine della passeggiata non mancherà un momento di convivialità con una scampagnata a cui si può aderire con prenotazione obbligatoria entro lunedì 30 maggio chiamando il numero 3385496399.

IL SINDACO Dr Roberto De Socio