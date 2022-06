Montenero di Bisaccia/ Una nuova libreria nel Centro Costaverde

Riceviamo e pubblichiamo

Mondadori Bookstore apre le porte per la prima volta a Montenero di Bisaccia (CB), portando all’interno del Centro Costaverde la sua ricca offerta rivolta agli amanti dei libri: un nuovo spazio di aggregazione per la comunità e le famiglie, che si animerà coinvolgendo il pubblico anche attraverso incontri con i protagonisti della cultura e dell’intrattenimento.

Il Mondadori Bookstore presenta nei suoi 200 metri quadri un assortimento di oltre 10.000 titoli a scaffale tra narrativa, saggistica, varia e grandi classici. Manga, graphic novel e supereroi trovano spazio nel reparto Just Comics, interamente dedicato al mondo dei fumetti. Completano l’offerta un’area per bambini e ai ragazzi, con libri e giocattoli, e una selezione dei migliori prodotti di cartoleria, con tante idee regalo, gift box e gift card.

L’intero catalogo della più estesa rete di librerie in Italia è sempre a disposizione dei lettori anche attraverso i servizi multicanale gratuiti di Mondadoristore.it: da Pick Up Point, che consente di ritirare gratuitamente presso il punto vendita un libro acquistato sul sito, con oltre 1 milione di titoli a disposizione, a Prenota e ritira, che consente di prenotare online per poi ritirare e acquistare in negozio, fino a Invia a casa, per ricevere a domicilio un prodotto ordinato in libreria.

Il network Mondadori Store è a fianco dei lettori con oltre 500 punti vendita diffusi in tutta Italia, dalle grandi città ai centri più piccoli, e con il sito di e-commerce Mondadoristore.it: al libro – al centro dell’offerta – affianca esperienze di intrattenimento, eventi e servizi multicanale, raggiungendo ogni anno oltre 20 milioni di clienti.