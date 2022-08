Oratino/Il 10 agosto la terza edizione di “Il Borgo dei Desideri”

Torna anche quest’anno l’evento nazionale “Il Borgo dei Desideri” arrivato alla 3a

edizione.

Il Borgo dei Desideri si terrà la sera del 10 agosto, nella Notte di san Lorenzo, notte

in cui il nostro borgo diventerà, insieme agli altri borghi italiani appartenenti al clubborghipiubelliditalia, “Luogo dei Desideri”.

Come nelle precedenti edizioni, verrà allestita una postazione dove lasciare il

proprio desiderio. Quest’anno il tema scelto è dedicato all’ambiente: “Esprimi il tuo

desiderio per tutelare l’ambiente e preservare il pianeta dai cambiamenti climatici”.

I desideri espressi parteciperanno ad un concorso nazionale e potranno vincere una

smart box per un soggiorno in uno dei borghi del Club.

Ma il 10 agosto ci sarà anche la possibilità di visitare il nostro borgo immergendosi in

un’atmosfera romantica che si respira tra i vicoli del centro storico, scoprire il vicolo

del bacio dedicato quest’anno alle canzoni d’amore o ammirare il panorama

mozzafiato che si gode dal Belvedere . Per gli amanti dell’arte sarà possibile visitare

una mostra allestita nella palestra della scuola elementare in piazza Rogati,

dedicata” ai disegni della collezione Giuliani”.

In nessuno degli eventi dedicati alla scoperta del borgo può mancare la visita

guidata, che a partire dalle ore 18,00 con ritrovo sul Belvedere, consentirà di

scoprire le meraviglie artistiche del paese della pietra e la storia dei personaggi che

hanno fatto di Oratino un paese unico.

La serata invece, dal tramonto in poi, sarà dedicata alla danza e in particolare alle

atmosfere romantiche e sensuali del Tango Argentino e la Milonga. Ospiti della

serata coppie di ballerini, Molisani ma provenienti anche da fuori Regione,

dell’Associazione Italiana Professionisti Tango Argentino (AIPTA MOLISE A.S.D.) .

E’ stata prevista l’accoglienza Food&Beverage , curata dagli esercizi locali.

Un ringraziamento particolare alle signore del gruppo Le_stelle_filate di Oratino che

hanno curato gli allestimenti per gli eventi dei #borghipiubelliditalia

Dopo il successo della #notteromantica che si è tenuta lo scorso 25 giugno vi

aspettiamo ad Oratino il 10 agosto 2022.