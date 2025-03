OdG Molise/Cosimo Santimone torna al Cnog, Vincenzo Ciccone riconfermato

L’Odg Molise, unico in Italia, risolve al primo turno le elezioni con risultati bulgari

Così come in tutte le ultime tornate elettorali, l’Ordine dei giornalisti del Molise ha

espresso già al primo turno i suoi rappresentanti, nello specifico quelli che

rappresenteranno la ventesima regione nel contesto del Consiglio nazionale

dell’Ordine. Cosimo Santimone tra i professionisti con 50 voti su 71 voti espressi, al

ritorno nel contesto romano, e la conferma di Vincenzo Ciccone tra i pubblicisti con

389 voti (su 399 voti espressi) hanno fatto da cornice alla competizione che ha visto

quasi 500 giornalisti presentarsi alle urne per esprimere le proprie scelte nelle tre

sessioni della votazione: le due online in venti ore equamente divise tra mercoledì e

giovedì e quella in presenza di otto ore (dalle 10 alle 18) di domenica.



Entrambi gli eletti, di acclarata esperienza, si sono detti ampiamente soddisfatti del

risultato ottenuto e pronti a dare il massimo per il bene e le aspettative dei colleghi

sul territorio. Entusiasta anche il presidente dell’ordine regionale molisano Vincenzo

Cimino e tutto il direttivo.

“Ancora una volta –ha commentato il presidente – il fronte

dei giornalisti del territorio si è rivelato particolarmente sensibile ai temi della

rappresentanza. Il Molise si presenta dunque compatto nel prestigioso organismo,

forte di un risultato netto ed inequivocabile. Un ringraziamento a tutti i colleghi che

hanno manifestato la loro condivisione nelle scelte dei candidati, agli scrutatori e a

tutti i collaboratori. Un grazie al vice presidente Cosimo Santimone per l’impegno

profuso in questi due mandati al regionale ed alla consigliera uscente Pina Petta per le

diverse consiliature tra il regionale e il nazionale, che ne hanno caratterizzato una

lunga militanza a favore degli iscritti”.