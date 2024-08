Nicola Cefaratti: necessità di ottimizzare il servizio di trasporto urbano e integrare la mobilità pedonale

Ho presieduto la prima seduta della III commissione consiliare che si occupa di importanti temi tutti

strettamente legati al trasporto, alla mobilità sostenibile, alla viabilità e sosta, alla polizia municipale ed alla

protezione civile.

Con spirito di massima collaborazione con tutti i membri della commissione, che ringrazio, sono stati

calendarizzati gli argomenti che affronteremo nelle prossime sedute, quali il PUMS (Piano urbano della

mobilità sostenibile) la mobilità urbana in particolare del centro storico ed il trasporto pubblico locale.

Ho illustrato la mia idea di mobilità sostenibile per la Citta, evidenziando la necessità di ottimizzare il

servizio di trasporto urbano e di integrare la mobilità pedonale, quella su gomma e su ferro, anche per

liberare la città dalla presenza eccessiva di autovetture.

Si è ragionato della necessità di creare delle nuove aree di sosta nel centro urbano, anche al servizio del

centro storico, per promuovere una visione integrata di un possibile sviluppo socio economico della nostra

città, rendendola attrattiva rispetto ai centri limitrofi.

Mettendo a disposizione la mia esperienza pluriennale, anche professionale sui suddetti argomenti, ho

manifestato e condiviso con gli altri commissari il convincimento che solo da un confronto costruttivo e

lungimirante sui temi concreti per la Città e operando con obiettivi chiari, con idee innovative e proposte da

tramutare in atti da portare in Consiglio comunale, potremo migliorare la vivibilità di Campobasso.

Ho inoltre illustrato quali siano, a mio avviso, le strategie necessarie per affrontare, senza approcci

ideologici, i temi della ZTL, dell’integrazione del trasporto urbano con quello extraurbano in particolar modo

dei comuni limitrofi a Campobasso e della mai risolta questione della pedonalizzazione di alcune aree

cittadine.

Infine ho chiesto a tutti i membri della commissione, trovando ampia convergenza, di lavorare insieme per

contribuire a quello sviluppo razionale e armonico dell’intero tessuto urbano che vede nella integrazione dei

temi dell’urbanistica, del trasporto e della mobilità sostenibile l’unica strada possibile per un reale

ammodernamento nel nostro capoluogo di Regione.



Nicola Cefaratti