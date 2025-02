Monacilioni/In fiamme una rimessa, intervento dei Vigili del Fuoco

Nel pomeriggio di domenica 16 febbraio una squadra del Comando di Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta a Monacilioni (CB), con un’autopompa serbatoio e un’autobotte, per un incendio di un locale adibito a rimessa.

L’ intervento si è svolto utilizzando autoprotettori per via del locale pieno di fumo e utilizzando naspi a alta pressione per spegnere le fiamme e poi raffreddare il locale per poterci accedere e metterlo in sicurezza. Nell’ incendio sono andati bruciati dei suppellettili presenti nel locale .