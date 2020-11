Medici di Famiglia e covid/ La Fismu replica ad Alleanza Cooperative Italiane

Il giorno 07 novembre c.a. abbiamo assistito ad un comunicato proveniente da “Alleanza Cooperative Italiane Molise”, dove in un passo del documento così recitava: “la irraggiungibilità di molti medici di famiglia per monitorare lo stato di salute dei propri pazienti ospitati in struttura”.

Il Dott. Ernesto La Vecchia segretario regionale F.I.S.M.U. in netto disaccordo con quanto dichiarato dal presidente della su citata organizzazione cooperativistica DICHIARA: