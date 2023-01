Maltempo e allerta neve: le scuole chiuse sabato 21 gennaio in Molise

Come da previsioni meteo, la neve è arrivata in Molise anche a basse quote, da questo pomeriggio. A preoccupare le basse temperature e la formazione di ghiaccio. Le precipitazioni sono destinate ad aumentare in serata e in nottata. Molti sindaci dei comuni del Molise stanno decidendo con propria ordinanza la sospensione delle lezioni. ( Articolo in aggiornamento).

Sabato 21 Gennaio scuole chiuse di ogni ordine e grado a :

-Campobasso

-Bojano

-Cercemaggiore

-Guardiaregia

-Limosano

-Matrice

-Oratino

-Petrella Tifernina

-Ripalimosani

-San Giuliano del Sannio

-Sepino

-Triventoù

-Vinchiaturo

-Isernia