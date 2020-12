Lavori presso il Mercato Coperto del centro, le attività spostate al Quartiere Cep. Soluzione che non piace al PD

Il Bando periferie è una grande opportunità per la Città di Campobasso, un orgoglio per noi, quando siamo riusciti ad intercettare ben 16 milioni di euro, che verranno spesi nei prossimi anni. Una parte di questi soldi, come noto, sarà investita nel Mercato Coperto del centro.

I lavori inizieranno a breve e la Giunta ha già comunicato agli operatori del mercato di via Monforte che, dal 14 di gennaio 2021, dovranno spostare le proprie attività presso la struttura mercatale del Quartiere CEP.

Siamo contrari a questa soluzione -penalizzante per chi, da sempre, lavora lì- e proponiamo di procedere alla progettazione e alla costruzione di una apposita struttura provvisoria negli spazi liberi del cortile prospiciente Via Monforte ( ex Casa della scuola E. D’Ovidio) o, in alternativa, in altri spazi disponibili nelle immediate vicinanze della struttura mercatale di via Monforte. In questo modo si otterrebbero diversi vantaggi: mantenere il legame e il rapporto cliente/ operatore, non penalizzare ulteriormente il centro cittadino e chi lo abita, continuare a far vivere anche le attività commerciali a posto fisso del quartiere.

Si invita il Sindaco e la Giunta ad un confronto immediato con gli operatori interessati allo spostamento e con i loro rappresentanti.

Noi ci siamo.



Antonio Battista – Bibiana Chierchia- Giose Trivisonno -Alessandra Salvatore-