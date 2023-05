La vice sindaca Paola Felice a Capurso insieme alle comunità parrocchiali di Sant’Antonio da Padova e San Giovanni dei Gelsi di Campobasso 

Sabato 20 maggio si è festeggiato il 171° Anniversario dell’Incoronazione della Madonna del Pozzo di Capurso. Invitata a Capurso, per l’occasione, anche l’Amministrazione comunale di Campobasso, rappresentata dalla vice sindaca, Paola Felice, dal presidente del Consiglio Comunale, Antonio Guglielmi, e dal consigliere comunale Antonio Vinciguerra.

Durante la Messa solenne che si è tenuta a Capurso presso la Basilica Pontificia Minore Madonna del Pozzo, le comunità parrocchiali di Sant’Antonio da Padova e San Giovanni dei Gelsi di Campobasso hanno offerto l’Olio per la lampada votiva che arde dinanzi alla sacra immagine della Madonna del Pozzo che, proprio la vice sindaca di Campobasso, Paola Felice, ha avuto l’onore e la gioia di accendere.

“La presenza in questo luogo sacro ci fa avvertire il senso di comunità, animato dallo spirito francescano, – ha dichiarato la vice sindaca, Paola Felice – con la consapevolezza, come istituzione, che siamo al servizio dei cittadini e che dobbiamo essere sempre lampada, caratterizzata dalla purezza del vetro, dalla forza dell’olio che la alimenta e dalla luce della fiamma sempre viva.

Un ringraziamento di cuore, come Comune di Campobasso, – ha aggiunto in conclusione Felice- lo rivolgiamo a tutti quanti si sono adoperati per questa celebrazione, ovvero la Parrocchia di Sant’ Antonio di Padova di Campobasso e la Parrocchia di San Giovanni Battista.”