La vestizione della sposa. Alla scoperta dei costumi molisani, l’educational a Campobasso

Dopo dieci anni dalla presentazione del progetto arriva finalmente – a grande richiesta – anche a Campobasso l’educational La vestizione della sposa. Alla scoperta dei costumi molisani.



Un format ideato e condotto da Antonio Scasserra che consiste nella trasposizione scenica dell’antico rituale della vestizione di una popolana la mattina delle sue nozze. Un racconto affascinante volto alla conoscenza di informazioni, aspetti inediti e curiosità sull’abbigliamento tradizionale e sull’oreficeria popolare molisana, all’epoca in cui era in pieno vigore l’uso dei costumi consuetudinari.

Nel corso degli anni, l’educational è stato portato in moltissimi paesi del Molise e richiesto per manifestazioni di grande respiro culturale come alla Reggia di Caserta, più volte a Roma per eventi in collaborazione con il Ministero della Cultura e anche in Sardegna, riscuotendo ovunque grandi consensi di critica e di pubblico. Solo a causa del covid non è potuto sbarcare oltreoceano.

La narrazione sarà resa ancor più suggestiva dagli accompagnamenti musicali e canori del cantautore campobassano Benito Faraone, che saranno eseguiti magistralmente per l’occasione dal figlio Camillo che arriverà da Lucca a Campobasso per l’occasione.

Le figuranti che officeranno la rievocazione del rito vestiranno i costumi originali più belli del Molise, impreziositi da antichi gioielli d’oro e accessori d’argento di squisita fattura agnonese della prestigiosa “Collezione Scasserra”.

L’evento è gratuito e volutamente “autofinanziato”, senza il sostegno economico di sponsor, senza il patrocinio di enti e amministrazioni e soprattutto senza passerelle di politici di turno ma vuole essere un incontro puramente culturale quale omaggio dei coniugi Scasserra, in occasione delle festività natalizie, a tutti gli amici di Campobasso e del Molise che da anni apprezzano e appoggiano il loro instancabile e continuo operato di studio, ricerca e divulgazione culturale.

Presenterà la serata donato D’Alessandro, ex funzionario della Soprintendenza Architettonica di Campobasso nonché referente responsabile del settore demo-etnoantropologico che ha documentato per oltre un quindicennio i Beni Immateriali del Molise per la Soprintendenza e per il Ministero della Cultura.

L’appuntamento è dunque per martedì 7 dicembre alle ore 18.00, presso l’Auditorium A, Giovannitti del Palazzo Ex GIL di Campobasso, muniti di green pass e mascherina, in piena sicurezza nel rispetto delle norme anti covid.

I posti possono essere prenotati tramite la biglietteria on-line www.liveticket.it