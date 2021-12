Lotto Zero/ La lettera del Vescovo di di Isernia-Venafro mons. Cibotti

come Vescovo della Diocesi di Isernia-Venafro, scrivo a nome di questa Chiesa locale.

Non posso rimanere in silenzio, infatti, di fronte a quanto sta avvenendo nel nostro

territorio, perseguendo un progetto che viene presentato per lo sviluppo dello stesso,

senza tener conto delle gravi conseguenze che il territorio potrebbe subire, in nome di

una modernizzazione della viabilità della Regione.



Papa Francesco, nella Enciclica “Laudato Si’”, così si esprime: “Quando compaiono

eventuali rischi per l’ambiente che interessano il bene comune presente e futuro,

questa situazione richiede «che le decisioni siano basate su un confronto tra rischi e

benefici ipotizzabili per ogni possibile scelta alternativa». Questo vale soprattutto se

un progetto può causare un incremento nello sfruttamento delle risorse naturali, nelle

emissioni e nelle scorie, nella produzione di rifiuti, oppure un mutamento significativo

nel paesaggio, nell’habitat di specie protette o in uno spazio pubblico ” (LS 184).

Mi riferisco in particolare all’appalto e progettazione del cosiddetto “Lotto Zero” S. S.

17, collegamento bivio di Pesche – lotto 1 s. s. Isernia Castel di Sangro.



Rispetto a tale progetto, siamo di fronte ad una scelta politica: è indispensabile

valutare l’utilità pubblica dell’opera, soppesandola con la sua dannosità, sotto il profilo

ambientale e paesaggistico, valutando attentamente parametri quali consumo del

suolo, del verde, degli alberi e interferenza con le sorgenti di San Martino. Inoltre, non

si può valutare adeguatamente la situazione, se non la si considera anche sotto il

profilo erariale: ad oggi la spesa si attesta sui 4 milioni di euro per la sola

progettazione cui vanno sommati circa 170 milioni di euro per la realizzazione dell’opera, il tutto al fine di collegare un tratto di soli 5 Km tra il bivio di Pesche e

quello di Miranda, con sette-otto viadotti e due gallerie.

Se volessimo scendere nel dettaglio, correndo il rischio di un calcolo fin troppo semplicistico, questo vorrebbe dire che siamo dinanzi a un costo che si attesta sui 34,8 milioni di euro a Km.



Sempre la “Laudato Si’” recita: “In ogni discussione riguardante un’iniziativa

imprenditoriale si dovrebbe porre una serie di domande, per poter discernere se

porterà ad un vero sviluppo integrale: Per quale scopo? Per quale motivo? Dove?

Quando? In che modo? A chi è diretto? Quali sono i rischi? A quale costo? Chi paga le

spese e come lo farà? In questo esame ci sono questioni che devono avere la priorità.

Per esempio, sappiamo che l’acqua è una risorsa scarsa e indispensabile, inoltre è un

diritto fondamentale che condiziona l’esercizio di altri diritti umani. Questo è

indubitabile e supera ogni analisi di impatto ambientale di una regione”(LS 185).



Stando così le cose, quest’opera rischia di rappresentare un danno, sotto il profilo della

inopportunità politica, sociale, ambientale e erariale: ci sarebbe un’enorme spreco di

denaro pubblico se venissero impiegati 174 milioni di euro per collegare, per soli 5

Km, territori già provvisti di viabilità; ci sarebbe un enorme consumo del suolo, del

verde e degli alberi, con una conseguente cementificazione selvaggia della zona, se si

includono viadotti e gallerie.

Inoltre, se tali considerazioni non fossero sufficienti,

potrei aggiungere che tutto questo sembra in netta antitesi con due Delibere della

Giunta Comunale di Isernia (n.62 del 18 marzo 2005 e n. 166 del 01 settembre 2006),

per la realizzazione di un “Parco Storico, Archeologico, Naturale, Scientifico e

Tecnologico dell’Acqua”, parco che includerebbe l’area delle già citate sorgenti di San

Martino.



Ancora la “Laudato Si’” afferma: “Nella Dichiarazione di Rio del 14 giugno 1992,

Principio 15, si sostiene che «laddove vi sono minacce di danni gravi o irreversibili, la

mancanza di piene certezze scientifiche non potrà costituire un motivo per ritardare

l’adozione di misure efficaci» che impediscano il degrado dell’ambiente. Questo

principio di precauzione permette la protezione dei più deboli, che dispongono di

pochi mezzi per difendersi e per procurare prove irrefutabili.

Se l’informazione oggettiva porta a prevedere un danno grave e irreversibile, anche se non ci fosse una dimostrazione indiscutibile, qualunque progetto dovrebbe essere fermato o modificato. In questo modo si inverte l’onere della prova, dato che in questi casi bisogna procurare una dimostrazione oggettiva e decisiva che l’attività proposta non vada a procurare danni gravi all’ambiente o a quanti lo abitano” (LS 186).



Cosa fare, allora? Vista la situazione e sottolineate le evidenti anomalie del percorso

progettuale, la proposta alternativa auspicabile potrebbe essere quella di riconvertire

le risorse finanziarie assegnate e prevedere un possibile riutilizzo, per migliorare la

viabilità già esistente, coinvolgendo l’opinione pubblica in una seria alternativa che

soddisfi e valorizzi veramente il territorio.

Continuando a citare le parole del Santo Padre, intendo dire che “Questo non significa

opporsi a qualsiasi innovazione tecnologica che consenta di migliorare la qualità della

vita di una popolazione. Ma in ogni caso deve rimanere fermo che la redditività non

può essere l’unico criterio da tener presente e che, nel momento in cui apparissero

nuovi elementi di giudizio a partire dagli sviluppi dell’informazione, dovrebbe esserci

una nuova valutazione con la partecipazione di tutte le parti interessate. Il risultato

della discussione potrà essere la decisione di non proseguire in un progetto, ma

potrebbe anche essere la sua modifica o l’elaborazione di proposte alternative”.(LS

187).



Di conseguenza, a mio parere, è necessario riconvertire le risorse per finalità utili al

territorio e all’occupazione locale, tenendo conto delle innumerevoli esigenze presenti,

incluso lo stesso settore infrastrutturale e viario (basti pensare all’urgenza creatasi nel

Comune di Castelpizzuto, in provincia di Isernia, per la frana della strada principale di

accesso al paese, che ha lasciato tutta la popolazione isolata con grande disagio a

livello pubblico e lavorativo).



Per tutto questo, prendo in prestito un’ultima volta le parole di Papa Francesco: “Ci

sono discussioni, su questioni relative all’ambiente, nelle quali è difficile raggiungere

un consenso. Ancora una volta ribadisco che la Chiesa non pretende di definire le

questioni scientifiche, né di sostituirsi alla politica, ma invito ad un dibattito onesto e

trasparente, perché le necessità particolari o le ideologie non ledano il bene

comune”. (LS 188).



Perciò, a voi, governanti e responsabili della cosa pubblica, rivolgo l’accorato invito a

provare a ripensare a tale opera, riconvertendo tutte le risorse a fini di utilità e di bene

per tutta la Comunità locale.

Dio possa assistervi nelle decisioni e lo Spirito Santo illumini il vostro discernimento.

Vi benedico dal profondo del mio cuore.