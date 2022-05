“La Qualità delle produzioni primarie dell’Italia meridionale”, successo per il convegno di Cia Molise

Si è concluso positivamente e con grande partecipazione il Seminario tematico “La Qualità delle produzioni primarie dell’Italia meridionale”, che si è tenuto presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi del Molise. A presenziare l’incontro il direttore generale Cipat Abruzzo , il dottor Roberto Furlotti, il direttore della Cia Molise Donato Campolieti e il Presidente Cia Molise Luigi Santoianni. “Il seminario – ha commentato il presidente Santoianni – ha dato la spinta iniziale per mettere in campo metodologie vincenti per un approccio corretto con i prodotti tipici dei nostri territori”.

Il made in Sud come ha riferito lo stesso direttore Furlotti “pone l’accento su strategie di valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche di territorio, passando per l’innovazione nel settore agroalimentare per finire alle strategie di valorizzazione dei processi di crescita socio economica dei territori interessati”. La qualità dei prodotti è la sommatoria di conoscenze e best practice, “ma per raggiungere il top della qualità – spiega il direttore della Cia agricoltori italiani del Molise, Donato Campolieti – occorre promuovere e favorire un cambiamento culturale, che consideri come peculiare l’investimento in conoscenza e nuove competenza di tutti gli addetti coinvolti e interessati.

La produzione agroalimentare – continua Campolieti – deve rispondere a precisi standard rigidi, a cominciare dal contenimento dell’impatto sull’ambiente e usi diversi delle agrotecniche come le fertilizzazioni o la difesa delle colture. Ma non bisogna neppure dimenticare – chiosa il direttore – che c’è necessità di far ricorso anche a una diversificazione della gamma dei prodotti richiesti da consumatori sempre più attenti alla qualità e al valore salutistico del prodotto alimentare”.