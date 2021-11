Istituto di Istruzione Secondaria Superiore L. Pilla – Campobasso: date Open Day/vieni a scoprire le novità

L’Open Day, è la giornata, con ingresso libero, durante la quale le scuole aprono le porte ai visitatori o a coloro che vogliono ottenere informazioni. L’Open Day è l’occasione di incontro con il personale scolastico, che in quel giorno resta a completa disposizione di genitori e ragazzi per soddisfare curiosità e interrogativi, sia sulle discipline di studio sia sui vari indirizzi in cui l’istituzione scolastica si suddivide.

La finalità didattico-educativa è la formazione e l’educazione di uno studente consapevole, di un cittadino responsabile, di una persona capace di costruire relazioni, di vivere il lavoro e l’intraprendenza come valori positivi.



Di seguito le date del’Open Day dell’Istututo di Istruzione Secondaria “L. Pilla” di Campobasso:

SABATO 11 DICEMBRE DALLE ORE 15,00 ALLE 19,00:

ISTITUTO TECNICO COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO/ DESIGN ED ENERGETICO:

DOMENICA 12 DICEMBRE dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00 :

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO- INDIRIZZI: ECONOMICO SPORTIVO, AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING, SISTEMA INFORMATIVI AZIENDALI, RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING, TURISMO E MANAGEMENT ALBERGHIERO.

DOMENICA 19 DICEMBRE dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00:

ISTITUTO PROFESSIONALE AGRARIO -AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE

Sede Istituto Tecnico- Via Veneto ,21

sede Istituto Agrario-Viale Manzoni ,22

E-Mail: [email protected]

PEC: [email protected]

Tel. 0874-60015