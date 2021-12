A Termoli “Incontro con i saperi e i sapori dell’Italia interna”

Il 15 dicembre nei locali del ristorante Svevia a Termoli, Slow Food organizza un incontro col Professor Rossano Pazzagli, docente di Storia del territorio e dell’ambiente all’università del Molise, che presenterà il suo ultimo libro ” Un Paese di paesi – Luoghi e voci dell’Italia interna “.

Esponente della Società dei Territorialisti, Rossano Pazzagli, è stato direttore dell’Istituto di Ricerca sul Territorio e l’Ambiente “Leonardo” di Pisa, dirige la Scuola di Paesaggio “Emilio S ereni” presso l’Istituto Alcide Cervi ed è condirettore di “Glocale”, nel suo libro raccoglie scritti su realtà poco conosciute e spesso ignorate del Molise e della sua Maremma. Una lettura appassionata e approfondita di territori di g rande bellezza e pote nzialità. ” L’Italia è Un Paese di paesi che da Nord a Sud punteggiano il territorio.

È l’Italia interna, prevalentemente collinare e montuosa, marginalizzata dallo sviluppo contemporaneo, abbandonata e resa silenziosa dallo spopolamento, una vasta periferia territoriale trascurata dalle politiche, svuotata di funzioni e servizi, ferita nella sua dignità ambientale, sociale e culturale.

Partendo dai processi storici che ne hanno causato il declino, il libro cerca di ridare voce a questa Italia ingiustamente definita “minore ” e alle sue risorse diffuse, ricchezze e bellezze utili non solo alle comunità locali ma all’intera società, individuando i paesi come nodi nevralgici del patrimonio territoriale e come laboratori di rinascita nell’orizzonte incerto del nostro tempo, reso più cupo dalla pandemia.

Dalla dorsale appenninica alle campagne, descrivendo il paesaggio e la società locale, gli scritti … mettono a nudo le contraddizioni di uno sviluppo squilibrato, riportando al centro il territorio e cercando di indicare nuovi sentieri nei paesi antichi.” La serata verrà conclusa da una cena con prodotti tipici del Molise e della Maremma proposti dallo Chef Massimo Talia.

