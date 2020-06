Insediamento antenne 4G, Gravina partecipa alla riunione indetta dal Comitato

” Ho partecipato, insieme ad altri consiglieri comunali sia di maggioranza che di opposizione, alla riunione all’aperto indetta dal Comitato che si è costituito a Contrada Limiti e Contrada San Giovanni, per discutere, in piena trasparenza, su come il Comune di Campobasso è chiamato ad affrontare il tema dell’insediamento di eventuali antenne 4G in quella zona della città.

Per dare una risposta adeguata ad una problematica che ha coinvolto in passato e rischia di coinvolgere nel presente e nel futuro diverse parti del nostro territorio urbano, dobbiamo senz’altro partire da ciò che come Amministrazione già abbiamo, ovvero la ricognizione delle antenne ad oggi esistenti in città, impegnandoci a realizzare un piano antenne aggiornato per l’intero comune di Campobasso, che andrà giustamente affidato a specialisti del settore, per rendere così applicabile un sistema disciplinato di sviluppo che tenga conto, in principal modo, della salute e del benessere dei cittadini.

Il confronto tra cittadini e amministratori su questo tema, grazie anche all’apporto delle diverse forze politiche rappresentate nel Consiglio Comunale, continuerà a svilupparsi nell’interesse esclusivo di tutta la nostra comunità, ad iniziare dalle prossime commissioni consiliari nelle quali si potranno concordare passaggi operativi congiunti e condivisi, in modo chiaro, come accaduto ieri sera”.

Questo il post del primo cittadino di Campobasso Roberto Gravina.