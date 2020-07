Un 42enne di Mirabello Sannitico è morto a causa di un incidente stradale verificatosi questa sera sulla Provinciale per Santa Croce del Sannio (in provincia di Benevento). Secondo una prima ricostruzione l’uomo ha perso il controllo della sua moto schiantandosi contro il pilone di un cavalcavia lungo la strada statale 87, nei pressi dell’uscita di Santa Croce del Sannio.Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.