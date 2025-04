In Prefettura a Campobasso il Registro di condoglianze per Papa Francesco

Si informa che su disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

dal 22 aprile c.a è stato aperto presso gli uffici Territoriali di Governo un registro

di condoglianze per i cittadini che desiderino manifestare in forma diretta il proprio

cordoglio per la scomparsa del Sommo Pontefice Francesco.

Il registro di condoglianze disponibile presso questa Prefettura dal 22 aprile

u.s., come da avviso pubblicato su questo sito, resterà aperto per la comunità

presso l’entrata sita in Piazza Pepe del Palazzo del Governo fino alla celebrazione

delle esequie di sabato 26 aprile p.v., dalle ore 09.00 alle ore 20.00.