Kickboxing, per il Cus Molise arrivano buoni risultati su più fronti

Quello di Aprile è stato un mese intenso per la squadra della kickboxing del Cus Molise. Ad inizio mese a Jesolo, Olexsander Pukas ha chiuso per il secondo anno di fila tra i primi quattro del Criterium, competizione nazionale che prevede la partecipazione di tutte le cinture nere prime classificate di ogni regione. Il cussino impegnato nel Light Contact peso -84kg ha dato vita a fantastici incontri; i quarti di finale lo hanno visto vincente, è riuscito a gestire l’incontro senza faticare più di tanto anche grazie ad un’ottima tecnica e una buonissima preparazione atletica. In semifinale, invece è stato costretto alla resa dal campione italiano 2024, Alessandro Castelnuovo, grande atleta dotato di colpi secchi e veloci. Nel ripescaggio per il terzo posto il nostro fighter ha dato il massimo: sempre all’attacco con precise combinazione di braccia e gambe, ha messo in seria difficoltà l’avversario, Sandro Arena che non ha potuto nulla. Così Pukas ha conquistato i campionati italiani assoluti meritatamente. Presente all’evento ance Manuel Papa che tra gli juniores non è riuscito ad ottenere grandi risultati: nel light contact è uscito al primo turno, mentre nella Kick light, ha vinto gli ottavi di finale ma è stato costretto ad arrendersi ai quarti. Un vero peccato per il nostro atleta che avrà certamente modo di rifarsi. Anche domenica scorsa a Roma gli atleti del Cus Molise sono stati impegnati in occasione del Kombat Day 2 organizzato dal Team Liberati al Palattorino. Ottima vittoria di Yousuf Endurance nel contatto pieno, disciplina K1, categoria -75kg, quest’ultimo ha portato a casa uno spettacolare match contro Roberto Doma. Nella prima ripresa Endurance ha messo a sedere a terra per ben due volte l’avversario. Nella seconda e terza ha continuato la sua avanzata portando a segno colpi i spettacolari che gli hanno consegnano la meritata vittoria. Altro successo nel contatto leggero per Desireé Di Iuorio regina nella sua categoria. L’atleta molisana in finale ha letteralmente surclassato l’avversaria con tecniche particolarmente efficaci. Sempre nel contatto leggero, categoria cadetti, Matteo Patullo impegnato in due discipline ha raggiunto il podio in entrambe mentre Sara Scinocca è stata costretta alla resa al primo turno nonostante una buona prestazione. Nella kick light Vincenzo Lombardi, nonostante una prova tutta cuore non è riuscito a spuntarla. Nella stessa disciplina, Gianluca Di Cristofaro e Fabrizio Moffa, al loro esordio nelle competizioni, si sono fatti onore ma il loro impegno e le loro capacità non sono bastate per poter conquistare il podio. I maestri Marco Astorri e Mattia Amatuzio sono comunque soddisfatti e orgogliosi delle loro prestazioni e auspicano risultati ancora migliori per il futuro.