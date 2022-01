Il PD chiede a Gravina di organizzare screening gratuiti in vista della ripresa della scuola

Il gruppo PD invia al sindaco Gravina la richiesta di organizzare screening gratuiti in vista della ripresa delle attività scolastiche.





” Analogamente a quanto sta accadendo in altri centri della nostra regione Molise, anche di grandi dimensioni (Isernia e Termoli, ad esempio), riteniamo sia opportuno organizzare immediatamente almeno un paio di giorni di screening gratuiti per gli studenti, che il 10 gennaio dovrebbero riprendere l’attività didattica in presenza e per il personale scolastico tutto. In questi giorni molte famiglie stanno provvedendo autonomamente. Ciononostante, il Comune di Campobasso può e dovrebbe dare il suo contributo, venendo così incontro anche a quei nuclei familiari che non hanno, magari, la disponibilità economica per effettuare gli screening privatamente. Le farmacie comunali potrebbero svolgere un ruolo determinante sia per l’approvvigionamento dei test sia per l’effettuazione dei tamponi. Certi che, questa volta, vorrà dare seguito al nostro invito, peraltro dai nostri gruppi consiliari sollecitato sin dai primi mesi di questa lunghissima pandemia, restiamo a disposizione”.

Alessandra Salvatore Bibiana Chierchia Giose Trivisonno Antonio Battista