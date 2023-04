Il Festival dei Misteri di Campobasso prima data del nuovo tour di FABRI FIBRA

È stata presentata a Palazzo San Giorgio, l’organizzazione logistica di quelli che saranno i diversi eventi musicali legati alla festività del Corpus Domini e del Festival dei Misteri di quest’anno a Campobasso.

In principal modo, è stato ufficializzato, in contemporanea nazionale, il concerto di FABRI FIBRA previsto a Campobasso per la serata di domenica 11 giugno, presso l’Area Eventi che sarà realizzata anche quest’anno a Selva Piana.

“Come Amministrazione abbiamo lavorato a livello organizzativo con l’obiettivo di dare continuità a quanto già realizzato nella scorsa edizione del Corpus Domini, – ha dichiarato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina – convinti che fosse necessario e auspicabile, per la promozione del nostro territorio e di conseguenza di quella che rappresenta la nostra tradizione culturale più rilevante, creare occasioni ed eventi che possano avere un respiro nazionale e invogliare tanti turisti a raggiungere la nostra città anche per godere di un programmazione musicale di spessore che in quei giorni di festa la nostra città saprà proporre a tutti, nessuno escluso. Infatti, anche quest’anno, sono stati previsti appuntamenti musicali sia in centro, gratuiti, – venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 giugno – sul palco che verrà allestito in Piazza della Vittoria, e sia nell’area eventi che verrà allestita nella zona di Selva Piana, dove si svolgeranno, invece, i due concerti a pagamento di sabato 10 e domenica 11 giugno. Come è stato verificato con l’edizione dello scorso anno del Festival dei Misteri, – ha sottolineato Gravina – la doppia dislocazione degli eventi musicali concorrerà a rendere più attrattiva e vivibile in quei giorni la nostra città, garantendo tutti gli standard di sicurezza adeguati per questo genere di manifestazioni. Nel contempo, – ha aggiunto in conclusione il sindaco – chi vorrà vivere il centro città tutte le sere in quei giorni, avrà modo di trovare occasioni altrettanto coinvolgenti e musicalmente di qualità, gratuitamente. Ringrazio l’assessore alla Cultura Paola Felice che, con il supporto fondamentale delle strutture comunali, ha lavorato per predisporre tutto quanto è necessario alla realizzazione di una programmazione così complessa come quella del Festival dei Misteri che nelle prossime settimane a presenteremo nel suo complesso.”

“Abbiamo lavorato per essere la tappa iniziale di un tour di respiro nazionale di un artista conosciuto e apprezzato come FABRI FIBRA, – ha dichiarato l’assessore alla Cultura del Comune di Campobasso, Paola Felice – perché, come anche questo lancio di oggi effettuato in contemporanea nazionale evidenzia, tutto ciò permette alla nostra città di ottenere una visibilità e una riconoscibilità enorme che fa parte dell’idea che abbiamo da sempre, come Amministrazione, di rendere la festività del Corpus Domini un importante veicolo di promozione territoriale per rendere la nostra città protagonista anche fuori dai confini regionali.

Il Festival dei Misteri offrirà anche quest’anno diverse opzioni di scelta e tutte, possiamo affermarlo senza ombra di dubbio, di qualità. Il concerto di Fabri Fibra previsto per domenica 11 giugno, così come quello del sabato 10 giugno dell’altro artista che annunceremo ufficialmente nei prossimi giorni, prevedono un biglietto d’ingresso dal costo di 10 euro più un euro di diritti di prevendita. Un costo non paragonabile in alcun modo a ciò che in giro per tutta Italia si deve pagare per assistere a eventi musicali di questo genere.”

Dopo il successo dello scorso anno, segnato dal ritorno discografico con l’album “CAOS” (certificato doppio Platino) e il successivo tour, FABRI FIBRA è pronto per tornare sul palco per un tour che prenderà il via proprio da Campobasso il prossimo 11 giugno, per poi proseguire durante l’estate in giro per tutta l’Italia facendo tappa nei principali festival estivi (Perugia, Bologna, Bergamo, Lignano Sabbiadoro, Mantova, Mirano, Palermo, Acri, Barletta, Gallipoli, Cattolica, Pescara e Roma).

I biglietti per la data del tour di FABRI FIBRA a Campobasso, di domenica 11 giugno, sono disponibili in prevendita su www.ciaotickets.com e su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali a partire dalle ore 18:00 di oggi, venerdì 21 aprile 2023.

Durante questa lunga serie di live, FABRI FIBRA e il suo “fidato” DJ Double S avranno modo di presentare al pubblico una scaletta che da una parte non lascerà fuori i successi che hanno segnato la ventennale carriera del rapper italiano (“Applausi per Fibra”, “Pamplona” e “Tranne te”, per citarne alcuni) e dall’altra accoglieranno i brani che hanno segnato l’ultimo fortunato anno dell’artista della parola, brani come “PROPAGANDA” (singolo Doppio Platino), “STELLE” (certificato Oro) e “CAOS” (Platino) tratti dall’ultimo album che si intitola proprio come il singolo con Madame e Lazza “CAOS”. Formula che vince non si cambia, potremmo dire, e FIBRA lo aveva dichiarato chiaramente lo scorso anno: “per me un concerto rap è quello dove sul palco ci sono solo due elementi: il DJ e un microfono”. Sul palco Fibra e Double S non fanno rimpiangere in nessun modo né una band né nessun altro apparato scenico, invitando il pubblico a partecipare con loro, sera dopo sera, ad una vera e propria liturgia di quasi due ore dove il rapper cerimoniere snocciola canzone dopo canzone i successi della sua ventennale carriera.