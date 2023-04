Campobasso/ Caos in galleria: scontro tra auto ed un Tir in panne

La strada è trafficata e il fatto che il sinistro sia accaduto in galleria ha peggiorato la situazione.

Caos sulla tengenziale di Campobasso, nel tratto che porta all’ospedale dove si sono verificati due incidenti simultanei all’interno della galleria Lama Bianca. Il personale delle forze dell’ordine e dell’Anas ha lavorato alacremente per risolvere la situazione.

Nell’incidente coinvolte due auto e un suv: per fortuna non ci sono state conseguenze serie per gli occupanti dei veicoli.

Nella stessa gallleria un tir è andato in panne rimanendo bloccato.

Giornata difficile per chi abitualmente percorre quel tratto di strada.