Il Comitato “Salviamo la Radioterapia del Molise” promuove una raccolta di firme per salvare il reparto d’eccellenza del Gemelli

Oggi, martedì 28 febbraio 2023, una rappresentanza del Comitato “Salviamo la Radioterapia del Molise”, sarà presente in Consiglio Comunale a Campobasso, per assistere ai lavori della seduta monotematica sulla sanità.

Il Comitato è stato costituito da pazienti e cittadini al fine di promuovere una petizione popolare al Ministro della Salute Schillaci. In linea con il documento approvato all’unanimità dal Consiglio Regionale del Molise nella seduta del 21/02/2023, il Comitato chiede di sospendere l’efficacia dei Decreti del Commissario ad acta: DCA n. 1 del 20/01/2023 “Linee guida per l’erogazione delle prestazioni di radioterapia”, abilitando il personale medico del Gemelli Molise all’utilizzo dei ricettari per la prescrizione dei trattamenti “salva vita” di Radioterapia. I componenti del Comitato chiedono, altresì, la sospensione del DCA n. 2 del 26/01/2023 e le determinazione di nuovi “tetti spesa” che permettano all’ Unità di Radioterapia del Gemelli Molise di poter continuare ad offrire alla popolazione prestazioni sanitarie d’eccellenza.

L’Unità Operativa Complessa di Radioterapia è una assoluta eccellenza in campo medico, universalmente riconosciuta come tale anche dalla Comunità Scientifica internazionale. Negli anni ha introdotto nuove tecnologie e tecniche di trattamento con un significativo miglioramento dei risultati clinici. All’attività clinica si è sempre affiancata la ricerca con numerose pubblicazioni scientifiche e riconoscimenti, tra cui il premio ‘ELEKTA’ nel 2008 e nel 2019 per il miglior contributo scientifico al Workshop AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica). Nel 2020 il parco tecnologico è stato completamente rinnovato con apparecchiature di ultimissima generazione che permettono di eseguire trattamenti mirati, risparmiando gli organi sani e migliorando sensibilmente l’efficacia delle cure.

“Rivolgiamo un appello al Ministro della Salute Schillaci, affinché il Servizio di Radioterapia possa continuare ad offrire prestazioni d’eccellenza alla popolazione molisana e di tutto il centro sud”, commenta Giuditta Lembo, portavoce del Comitato.

Nei prossimi giorni verranno anche allestiti dei banchetti in diversi centri del Molise. E’ possibile sottoscrivere la petizione anche online a questo indirizzo: https://chng.it/9YGvVKDJNj.

Il Comitato è un “comitato di scopo” costituito a tempo determinato, non ha finalità politiche o partitiche, ma nasce con il solo obiettivo di difendere e tutelare il reparto di Radioterapia del Gemelli Molise, unico in Regione.